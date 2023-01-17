WAUTOMATION - ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
Наша компания предлагает вам большой выбор электротехнического оборудования для автоматизации. Шкафы управления под любые задачи, преобразователи частоты, контроллеры, электроприводы, устройства плавного пуска. Мы поставляем качественное профессиональное оборудование, только от производителей, которые смогли положительно зарекомендовать себя на нашем рынке. У нас вы можете заказать любые комплекты электротехнического оборудования. Интернет магазин WAutomation – это для тех кто ценит время и качество, а мы ценим наших клиентов.
Предлагаем вам большой выбор шкафов управления для инженерных систем зданий и сооружений. Шкафы управления вентиляцией, шкафы управления индивидуальным тепловым пунктом, шкафы управлеиня насосными станциями, шкафы для пожарных систем (подпор воздуха, дымоудаление, ОЗК, пожарные насосные станции). У нас есть множество готовых, стандартных решений шкафов управления. Также выпускаем нетиповые щиты управления любого уровня сложности.
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