Наша компания предлагает вам большой выбор электротехнического оборудования для автоматизации. Шкафы управления под любые задачи, преобразователи частоты, контроллеры, электроприводы, устройства плавного пуска. Мы поставляем качественное профессиональное оборудование, только от производителей, которые смогли положительно зарекомендовать себя на нашем рынке. У нас вы можете заказать любые комплекты электротехнического оборудования. Интернет магазин WAutomation – это для тех кто ценит время и качество, а мы ценим наших клиентов.